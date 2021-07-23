Президент Ильхам Алиев: Имеются конкретные планы, связанные с разработкой месторождений железной руды - традиционной для Дашкесана отрасли

БАКУ/Trend/- Имеются конкретные планы, связанные с разработкой месторождений железной руды – традиционной для Дашкесана отрасли. Некоторое время назад по моему указанию была составлена специальная программа, привлечены государственные инвестиционные ресурсы. Эта сфера будет приносить очень большие доходы. Одновременно откроются тысячи рабочих мест и сократится зависимость от импорта, потому что в течение последних пяти лет – это указывается и в проведенной презентации – на импорт только железных изделий из страны ушли средства на сумму 1,7 миллиарда манатов.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению.

«Развитие этой отрасли позволит резко сократить зависимость от импорта, создать стоимостную цепочку, обладающую большей стоимостью, а также экспортные возможности. Так что сегодня развитие нашей горнорудной промышленности должно идти по этому пути.

Должен также отметить, что данная отрасль имеет очень большие перспективы и на освобожденных землях. Как вам известно, долгие годы иностранные компании незаконно эксплуатировали наши золотые и другие рудники. Это – преступление, я уже высказывался по этому поводу, еще раз хочу сказать: у этих компаний два пути: либо они выплатят нам компенсацию, примут наши условия, либо – другая их альтернатива - вопрос будет решаться в правовой плоскости. Должен также сказать, что вся подготовительная работа уже завершается, проведен всесторонний анализ наших месторождений золота, незаконно эксплуатировавшихся иностранными компаниями и в Зангиланском, и в Кяльбаджарском районах. Приглашены международные консультанты. Еще раз хочу сказать, что они должны добровольно выплатить компенсацию за ущерб, нанесенный Азербайджанскому государству, и после этого, только после этого они могут жить спокойно. Иначе деловая репутация этих компаний – они проводят операции и в других местах – очень сильно пострадает. Во всяком случае, мы уже открыто изложили свою позицию»,- сказал глава государства.