Россия уделяет особое внимание ситуации на азербайджано-армянской границе – Захарова

Политика 22 июля 2021 17:38 (UTC+04:00)
Россия уделяет особое внимание ситуации на азербайджано-армянской границе – Захарова

БАКУ /Trend/ - Россия, которая имеет близкие отношения и с Арменией, и с Азербайджаном, уделяет особое внимание ситуации на азербайджано-армянской границе, и, безусловно, в Карабахе, где размещен миротворческий контингент.

Как сообщает в четверг Trend, об этом в ходе брифинга сказала глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

«Российская сторона продолжает вносить значимый вклад в поддержание стабильности, налаживание мирной жизни в Карабахе. Мы оказываем содействие выстраиванию мер доверия между Баку и Ереваном, продолжаем работать над обеспечением доступа в регион миссии Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), UNESCO. Конечно, мы с озабоченностью воспринимаем любые проявления эскалации напряженности на отдельных участках азербайджано-армянской границы. Урегулирование приграничных инцидентов должно осуществляться исключительно политико-дипломатическими мерами. Устойчивую деэскалацию может обеспечить только безотлагательный запуск работы по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией с ее последующей демаркацией. Мы готовы подкрепить эти усилия имеющейся у нас картографической информацией. Российской стороной подготовлен ряд документов, которые способны перевести обсуждения в конструктивное русло», - сказала она.

Захарова отметила, что учрежденная в соответствии с договоренностями лидеров Азербайджана, России и Армении трехсторонняя рабочая группа под сопредседательством вице-премьеров провела несколько раундов содержательных обсуждений, наметила набор необходимых мер для восстановления транспортных и экономических связей: «Мы рассчитываем, что в ближайшее время она сможет восстановить свои заседания, и с нашей точки зрения это позволило бы перейти к поэтапной реализации совместных инфраструктурных проектов».

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