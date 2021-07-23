Президент Ильхам Алиев: Итоги шести месяцев свидетельствуют о том, что экономика Азербайджана уже преодолела спад

БАКУ/Trend/ - Итоги шести месяцев свидетельствуют о том, что экономика Азербайджана уже преодолела спад.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению.

«Если обратить внимание на экономические показатели каждого из этих шести месяцев, то можно увидеть, что экономический спад в начале года измерялся более крупными цифрами. С каждым месяцем спад сокращался, и по итогам мая мы смогли добиться небольшого экономического развития. А итоги шести месяцев показывают, что наша экономика увеличилась на 2 процента. Это хороший показатель. Особенно если взглянуть на происходящие в мире процессы, то можно увидеть, что подавляющее большинство стран мира все еще переживает экономический спад. Наша же экономика растет и уверен, что до конца года еще больше вырастет. Еще более радует, что рост в нашем ненефтяном секторе составил более 5 процентов. Это действительно большая цифра, большой показатель, проявление проделанной работы.

Если обратим внимание на промышленное производство, то увидим, что оно сократилось на 0,3 процента. Но основная причина здесь связана с добычей нефти, выполнением соглашения ОПЕК+. Как вам известно, мы сократили добычу, и я хотел бы привлечь ваше внимание к другому показателю, как говорится, подтверждающему эту версию. Наша ненефтяная промышленность увеличилась на 16,6 процента и будет расти. Сегодняшнее открытие и другая предстоящая работа еще более повысят промышленный потенциал ненефтяного сектора. Потому что рост составил 16,6 процента, не знаю в какой еще стране можно встретить такое»,- отметил глава государства.