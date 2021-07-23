Президент c: До конца нынешнего года мы наладим все электрическое хозяйство на освобожденных землях – и в Карабахе, и в Восточном Зангезуре

БАКУ/Trend/ - До конца нынешнего года мы наладим все электрическое хозяйство на освобожденных землях – и в Карабахе, и в Восточном Зангезуре: новые линии, передающие линии, трансформаторы, подстанции, электростанции, разрушенные армянами 12 гидроэлектростанций, которые были сожжены после предоставления им двухнедельного срока в Кяльбаджарском и Лачинском районах.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению.

«Таким образом, это – основной вопрос, потому что без этого ни о каком развитии не может быть и речи. До конца года планируется полностью закончить. Но, конечно, после этого, как я уже сказал, будет реализован проект зеленой энергии. Одна из иностранных компаний уже проявила интерес. Мы пришли к договоренности о строительстве на средства иностранной компании солнечной электростанции на 200 мегаватт. Это – прекрасное, важное событие. Кроме того, это - сигнал и для других компаний. Мне известно, что сегодня различные энергетические компании мира утвердили в качестве приоритета для себя возобновляемую энергию. Мы приглашаем и их, пусть приходят, вкладывают инвестиции. У нас разветвленная энергетическая сеть, высоковольтные линии электропередачи со всеми соседними странами – Турцией, Россией, Ираном, Грузией. Мы можем передавать энергию в любом направлении. К примеру, в настоящее время мы экспортируем в Иран, экспортируем в Россию и импортируем оттуда, но больше экспортируем. Одновременно экспортируем в Грузию, Турцию»,- сказал Президент Ильхам Алиев.