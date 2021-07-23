Президент Ильхам Алиев: Наша Победа разгромила в пух и прах все идеологические устои Армении

БАКУ/Trend/-Разочарование Армении будет продолжаться, потому что, как видно, они пока еще не извлекли полного урока из войны. Некоторые их неуместные заявления, шаги свидетельствуют о том, что им еще следует извлечь урок. Они не должны забывать Второй Карабахской войны.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению.

«Находясь в Ереване, Шарль Мишель назвал пограничные территории спорными. Честно говоря, я тоже не согласен с этим выражением, потому что мы считаем, что это – наши территории. Я считаю, что это – территория Зангезура. А Зангезур – земля наших предков, и мы находимся на своей территории.

Естественно, этот вопрос обсуждался в ходе визита, и я постарался разъяснить, что мы вышли к своей границе. Почему вышли в мае? Потому что растаял снег. Был снег толщиной два-три метра. Выйти туда было невозможно. Как только растаял снег, мы вышли, заняли необходимые точки, разместились, укрепляемся и будем укрепляться там. Поэтому, конечно, разочарование Армении вызвано тем, что они вновь живут грезами. Они не могут смириться с поствоенными реалиями. Считаю, что свою роль здесь играет и психологический фактор. Им, видимо, необходимо время, чтобы с психологической точки зрения свыкнуться с новыми реалиями, потому что наша Победа разгромила в пух и прах все их идеологические устои. В течение 30 лет они распространяли о себе несусветную ложь, пытаясь заставить мир принять то, что у них якобы победоносная армия, непобедимая армия, что армянский народ - боевой, а армянская армия – самая сильная. И что? Мы сокрушили, разгромили ее, уничтожили в течение 44 дней. Мы показали, что азербайджанский народ – победоносный народ. Показали, что вся их пропаганда – это миф, мифология. Продемонстрировали, что в Первой Карабахской войне они получили преимущество благодаря внешней поддержке. Это ни для кого не секрет. Конечно, я понимаю, что осознать это, жить с этой реальностью, привыкнуть к этому нелегко. Поэтому мы должны учитывать эту психологическую реальность. Но вместе с тем, должен сказать, что Армении не следует допускать прежних ошибок, так как их неуместные и неприемлемые действия, заявления очень дорого обошлись им. Вторая Карабахская война показала это. Поэтому не нужно впустую сотрясать воздух»,- сказал глава государства.