Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является страной, наиболее пострадавшей от войны. При этом деньги предоставляют Армении

БАКУ/Trend/- Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению ответил на вопрос о том, что Европейский Союз планирует выделить Армении и Грузии 2,6 миллиарда евро и 2,3 миллиарда евро, соотвественно.

«Конечно, это несправедливая позиция. Что касается Азербайджана, то была озвучена цифра 150 миллионов евро, но нам конкретно не сказали, что это за цифра, когда средства будут предоставлены, будут ли предоставлены и на каких условиях. Конечно, я считаю эту позицию несправедливой, потому что Азербайджан является самой большой страной Южного Кавказа и по территории, и по населению, и по потенциалу. До сих пор странам Южного Кавказа не предоставлялись такие крупные средства. То есть, это говорит о том, что данные средства предоставляются именно после войны. То есть, причина предоставления этих средств – война. В противном случае, могли бы предоставить 30 лет назад, почему именно сейчас? Если так, то Азербайджан является страной, наиболее пострадавшей от войны. Эти средства должны быть предоставлены Азербайджану. Территория площадью 10 тысяч квадратных километров полностью разрушена, уничтожена армянскими вандалами. Заложены сотни тысяч мин, уничтожены все здания, исторические здания, вся инфраструктура. При этом деньги предоставляют Армении. В Армении есть какие-либо разрушения? Нет. Мы заложили там мины? Нет. Была ли страна, которая в такой степени пострадала от оккупации? Нет. Конечно, это несправедливо. Разумеется, состоялся обмен мнениями по данному вопросу. Ответ был такой, что Азербайджану средства как бы не нужны. Во-первых, нам никто не предлагал, предложите и я скажу, нужны они нам или нет. При том, что нам никто не предлагал, говорят, что Азербайджану средства не нужны.

Разве мы не должны восстановить освобожденные земли? Нужны миллиарды долларов, они падают с неба? Азербайджан – прозрачная страна. Его финансовые ресурсы тоже известны. Да, мы – страна, которая сама себя обеспечивает. Но если нам, как Армении, предоставят средства в качестве гранта, мы никогда не откажемся»,- сказал Президент Ильхам Алиев.