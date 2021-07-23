Армения препятствует установлению прочного мира в регионе - азербайджанский депутат

Политика 23 июля 2021 15:04 (UTC+04:00)
Армения препятствует установлению прочного мира в регионе - азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - В результате 44-дневной Отечественной войны Азербайджан положил конец длительной оккупации Арменией своих территорий, самостоятельной выполнил резолюции Совета Безопасности ООН, требующие полного и безоговорочного вывода армянских войск с азербайджанских земель. Одним из важнейших вопросов нынешнего послевоенного периода является обеспечение мира в регионе. В связи с этим открытие всех коммуникаций - важный вопрос постконфликтного урегулирования. Однако Армения препятствует установлению прочного мира и развитию международных проектов в регионе.

Об этом сказал в пятницу Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Джейхун Мамедов.

Он отметил, что современная инфраструктура и транспортные возможности позволят Азербайджану реализовывать проекты на своей территории в относительно короткие сроки.

Депутат подчеркнул, что сегодня Азербайджан имеет разветвленную транспортную сеть, ему удалось создать один из важнейших транспортно-логистических хабов в Евразии. Вместе с соседними странами завершено строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

"Планируется, что на освобожденных территориях Азербайджана будет работать больше компаний. Освобожденные территории открыты для иностранных инвестиций. Там есть ряд направлений, которые могут быть интересны иностранным инвесторам.

К примеру, возобновляемые источники энергии. Освобожденные территории обладают огромным потенциалом в сфере ВИЭ. По предварительным оценкам, потенциал солнечной энергетики там составляет 5 000 мегаватт, а ветряной - 1 000 мегаватт. Еще одна потенциальная область для инвестиций - сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции, потому что там есть очень плодородная почва. Еще одна привлекательная сфера для иностранных инвестиций - туризм. В этом плане Карабах и Восточный Зангезур - самые красивые уголки региона", - сказал Мамедов.

Он добавил, что официальный Ереван совершил множество военных преступлений, а о разрушениях на освобожденных территориях писали международные СМИ. В период между двумя войнами армяне сознательно уничтожили историческое, культурное и религиозное наследие азербайджанского народа на оккупированных территориях.

"Такого большого города, как Агдам, сегодня больше нет. Там нет ни одного уцелевшего здания. Нет такого города, как Физули. Джебраил был полностью уничтожен. Другие города использовались армянами для незаконного заселения. Это - военное преступление.

Также следует отметить, что установленные Арменией мины серьезно затрудняют восстановительные работы в регионе. Азербайджан должен очистить от мин и восстановить территории общей площадью более 10 тысяч квадратных километров. Там установлены сотни тысяч мин. С 10 ноября 2020 года и до настоящего времени в результате подрыва на минах на этих землях скончались или получили увечья 140 человек.

Во время Отечественной войны Армения совершила и другие военные преступления. Она обстреливала азербайджанские города и села с использованием запрещенных боеприпасов, в том числе снарядов с белым фосфором. Против азербайджанских городов и сел были применены баллистические ракеты СКАД, «Точка-У» и «Искандер-М». В результате этих военных преступлений было убито более 100 мирных жителей. Это является еще одним свидетельством политики геноцида Армении в отношении Азербайджана. Однако, несмотря на это, Азербайджан в течение короткого времени превратит наш регион в один из самых процветающих и развитых в мире ", - сказал Мамедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Армения препятствует установлению прочного мира в регионе - азербайджанский депутат - Gallery Image
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