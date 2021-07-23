Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования председателю КНР (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 июля направил письмо с соболезнованиями председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.

Как сообщает в пятницу Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Председатель,

Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате сильного наводнения, произошедшего в провинции Хэнань.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, дружественному народу Китая, желаю исцеления раненым, скорейшей ликвидации последствий стихийного бедствия".