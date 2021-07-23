В Дашкесане будет построено новое здание общеобразовательной школы - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 июля подписал распоряжение о мерах по строительству нового здания общеобразовательной школы в городе Дашкесан.

Согласно распоряжению, для строительства нового здания общеобразовательной школы на 360 ученических мест в городе Дашкесан из предусмотренного в государственном бюджете на 2021 год резервного фонда Президента Азербайджана министерству образования первоначально выделяется один миллион манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, министерству экономики - предусмотреть при распределении государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) в проекте государственного бюджета Азербайджана на 2022 год необходимые финансовые средства для завершения строительства школьного здания, указанного в распоряжении, а Кабмину - решить вытекающие из распоряжения вопросы.