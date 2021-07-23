Президент Ильхам Алиев выделил средства на капитальный ремонт автодорог в Нафталане

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о мерах в связи с капитальным ремонтом автомобильных дорог в городе Нафталан.

Согласно распоряжению, в целях капитального ремонта автомобильных дорого в городе Нафталан из предусмотренного в государственном бюджете на 2021 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяется три миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, а Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.