На строительство автодороги в Геранбое выделено 3 млн манатов - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Далимамедли - Дузгышлаг - Бахчакурд - Дейирманлар - Азад - Низами Геранбойского района.

Согласно документу, в целях строительства автомобильной дороги Далимамедли - Дузгышлаг - Бахчакурд - Дейирманлар - Азад - Низами, соединяющей шесть населенных пунктов с населением 14 тысяч человек, из предусмотренного в государственном бюджете на 2021 год резервного фонда Президента Азербайджана Государственному агентству автомобильных дорог первоначально выделяется три миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, министерству экономики - предусмотреть в распределении расходов на государственные капиталовложения в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год необходимые финансовые средства для завершения строительства автомобильной дороги, указанной в настоящем распоряжении, а Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.