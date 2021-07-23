Галиб Исрафилов отозван с должностей посла и постпреда Азербайджана при ряде организаций

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об отзыве Галиба Малик оглу Исрафилова с должности посла Азербайджана в Австрии, Словении и Словакии.

Другим распоряжением главы государства Галиб Исрафилов отозван с должности постоянного представителя Азербайджана в Отделении ООН в городе Вена, при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организации по промышленному развитию ООН, Международном агентстве по атомной энергии и Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.