Галиб Исрафилов отозван с должностей посла и постпреда Азербайджана при ряде организаций
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об отзыве Галиба Малик оглу Исрафилова с должности посла Азербайджана в Австрии, Словении и Словакии.
Другим распоряжением главы государства Галиб Исрафилов отозван с должности постоянного представителя Азербайджана в Отделении ООН в городе Вена, при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организации по промышленному развитию ООН, Международном агентстве по атомной энергии и Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
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