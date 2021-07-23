Ровшан Садыхбейли назначен послом Азербайджана в Австрии
БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев 23 июля подписал распоряжение о назначении Ровшана Нусрет оглу Садыхбейли чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Австрии.
Другим распоряжением главы государства Ровшан Садыхбейли назначен постоянным представителем Азербайджанской Республики в отделении Организации Объединенных Наций в городе Вена, при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организации Объединенных Наций по промышленному развитию, Международном агентстве по атомной энергии и Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
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