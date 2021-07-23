Керим Велиев назначен начальником Генштаба азербайджанской армии
БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев 23 июля подписал распоряжение об освобождении генерал-лейтенанта Велиева Керима Тофиг оглу от должности заместителя министра обороны Азербайджана - начальника Главного управления личного состава и о назначении его первым заместителем министра обороны – начальником Генерального штаба азербайджанской армии.
Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
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