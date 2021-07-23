Освобожден от должности замначальника Генштаба ВС Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об освобождении генерал-лейтенанта Аяза Биньят оглу Гасанова от должности заместителя начальника Генерального штаба азербайджанской армии - начальника Главного оперативного управления.
Распоряжение вступает в силу с даты подписания.
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