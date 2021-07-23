Попытки Армении обострить ситуацию в регионе путем обстрела азербайджанских позиций неприемлемы - МИД Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Попытки Армении обострить ситуацию в регионе путем обстрела азербайджанских позиций неприемлемы.

Как передает в пятницу Trend, об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана в связи с обстрелом армянской стороной позиций ВС Азербайджана на армяно-азербайджанской государственной границе в Кельбаджарском районе.

По информации минобороны Азербайджана, 23 июля ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии на участке армяно-азербайджанской государственной границы в Кельбаджарском районе, в результате чего погиб азербайджанский военнослужащий.

"Регулярные провокации армянской стороны в последнее время, попытки обострить ситуацию в регионе путем обстрела азербайджанских позиций неприемлемы и вся ответственность за развитие ситуации в данном русле ложится на Армению. Азербайджан оставляет за собой право принятия всех необходимых мер для защиты своей территориальной целостности в пределах международных границ, а также обеспечения мира и безопасности в регионе. Да упокоит Аллах душу нашего шехида", - говорится в сообщении.

(Перевод: Турал Гараджаев)