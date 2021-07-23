Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Алирзалы-Хан Гервенд-Сафикюрд-Тапгарагоюнлу в Геранбое (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 22.07.2021 в 17:17)

БАКУ /Trend/ - 22 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в Геранбойском районе автомобильной дороги Алирзалы-Хан Гервенд-Сафикюрд-Тапгарагоюнлу.

Как сообщает Trend, глава государства был проинформирован о проделанной работе, связанной со строительством дороги.

Было сообщено, что дорога общей протяженностью 38 километров построена согласно соответствующим распоряжениям главы государства. С этой целью были выделены средства из резервного фонда Президента. Дорога четвертого технического уровня является двухполосной. Строительство автомобильной дороги сыграет важную роль в улучшении транспортного сообщения 8 населенных пунктов с районным центром, а также в развитии экономики и сельского хозяйства в этом регионе.

Отметим, что сегодня успешно продолжается процесс полного обновления и модернизации дорожной инфраструктуры в нашей стране, кардинальных изменений в этой сфере. Особое внимание уделяется строительству и реконструкции автомобильных дорог, соединяющих регионы, а также села и поселки, дорожных развязок и мостов. Строительство таких современных дорог - ключевой социальный фактор, обеспечивающий комфорт населения.