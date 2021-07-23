Президент Ильхам Алиев ознакомился в Гяндже с последствиями ракетных атак Армении (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 22.07.2021 в 21:00)

БАКУ /Trend/ - 22 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках поездки в западный регион нашей страны прибыл в город Гянджа.

Как сообщает в четверг Trend, глава государства ознакомился со сценами преступлений, причиной которых стали безответственные ракетные удары Армении по невинному мирному населению и энергетической инфраструктуре.

Отметим, что в результате ракетных атак противника по второму крупному городу Азербайджана – Гяндже с полумиллионным населением, расположенной более чем в 100 километрах от зоны конфликта, были убиты 26 мирных жителей, в том числе женщины и дети, 142 человека получили ранения. Значительный ущерб был нанесен объектам гражданской инфраструктуры, культурно-историческим памятникам города, а также транспортным средствам.

Ознакомившись со следами армянского фашизма, Президент Ильхам Алиев в знак уважения к памяти погибших мирных жителей разложил цветы вокруг полностью разрушенных жилых домов.