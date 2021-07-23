Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Геранбойского олимпийского спорткомплекса (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 22.07.2021 в 17:24)

БАКУ /Trend/ - 22 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Геранбойского Олимпийского спортивного комплекса.

Как сообщает Trend, глава государства был проинформирован о проделанной в комплексе работе.

Территория комплекса, строительство которого началось в 2014 году, занимает более 3 гектаров. В комплексе площадью 9137 квадратных метров расположен большой спортивный корпус. Универсальный спортивный зал вмещает 905 зрителей. В этом зале можно проводить тренировки и соревнования по таким видам спорта, как баскетбол, волейбол, гандбол, мини-футбол, дзюдо, таэквондо, самбо, карате, кикбоксинг и др.

В комплекс входит плавательный бассейн с трибунами на более чем 200 зрителей. Здесь также имеются залы для борьбы, бокса, фитнеса, аэробики, гимнастики и танцев, шахматная комната, конференц-зал и другие помещения. В комплексе будет функционировать трехэтажная гостиница на 44 места. Здесь также имеются все возможности для отдыха спортсменов и гостей. Трибуна футбольного стадиона вмещает 1141 зрителя. Кроме того, построены два поля для мини-футбола. Созданы баскетбольно-волейбольная, а также детская развлекательная площадки. В комплексе созданы необходимые условия для спортсменов и зрителей с ограниченными физическими возможностями.

Олимпийское движение в нашей республике получило широкий размах. За последние годы в Азербайджане построены десятки олимпийских спортивных комплексов. Это повысило интерес к спорту в стране, открыло широкие возможности для более продуктивного проведения молодежью своего досуга.