Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне
БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил соболезнования Министру национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба генералу армии Яшару Гюлеру.
Как передает Trend со ссылкой на Министерство обороны, в соболезновании говорится: «Глубоко опечален вестью о гибели и ранении военнослужащих доблестной турецкой армии в результате вероломного террористического акта против вооруженных сил братской Турции, совершенного в регионе проведения антитеррористической операции «Щит Евфрата».
Да упокоит Всевышний души погибших. Выражаем глубокие соболезнования их семьям, желаем терпения. Да ниспошлет Всевышний исцеления раненым.
Аллах ряхмят элясин!»
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