Председатель парламента Турции совершит визит в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Завтра в Азербайджан прибудет председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп для участия в первой трехсторонней встрече глав парламентов трех стран (Азербайджан, Турция и Пакистан).

Как сообщает Trend, встреча пройдет 27 июля. На встрече будет подписана "Бакинская декларация".

26 июля Шентоп посетит могилу общенационального лидера Гейдара Алиева и Аллею шехидов.

На следующий день председатель парламента Турции встретится с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.