Председатель парламента Турции совершит визит в Азербайджан (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Завтра в Азербайджан прибудет председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп для участия в первой трехсторонней встрече глав парламентов трех стран (Азербайджан, Турция и Пакистан).
Как сообщает Trend, встреча пройдет 27 июля. На встрече будет подписана "Бакинская декларация".
26 июля Шентоп посетит могилу общенационального лидера Гейдара Алиева и Аллею шехидов.
На следующий день председатель парламента Турции встретится с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
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