Азербайджанские позиции в Кельбаджарском направлении подверглись обстрелу - минобороны
БАКУ /Trend/ - 25 июля примерно в 15:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных близ села Йухары Шорджа Басаркечарского района, периодически подвергали обстрелу из снайперской винтовки и автоматов позиции Азербайджанской армии в направлении села Зейлик Кельбаджарского района.
Как сообщили Trend в Министерстве обороны Азербайджана, потерь среди личного состава Азербайджанской армии нет.
Ответным огнем противоположная сторона была подавлена.
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