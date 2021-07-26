Азербайджанские позиции в Кельбаджарском направлении подверглись интенсивному обстрелу - минобороны
БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении в очередной раз совершили провокацию на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы.
Как сообщили Trend в Министерстве обороны Азербайджана, 26 июля начиная с 03:00 подразделения вооруженных сил Армении с боевых позиций, расположенных на различных направлениях на территории Басаркечарского района, из стрелкового оружия и гранатометов подвергли интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской Армии на территории Кельбаджарского района.
Подразделения Азербайджанской Армии, дислоцированные на этом направлении, предпринимают адекватные ответные меры.
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