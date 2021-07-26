Делегация правящей партии Турции посетила Аллеи почетного захоронения и шехидов, а также монумент турецким воинам в Баку (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация правящей Партии справедливости и развития Турции посетила Аллеи почетного захоронения и шехидов, а также монумент турецким воинам в Баку, сообщает в понедельник Trend.
Члены делегации возложили цветы к могиле общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Они также посетили могилу ученого-офтальмолога Зарифы Алиевой, возложили к ней цветы.
Затем делегация во главе с первым заместителем председателя Партии справедливости и развития Турции Нуманом Куртулмушем посетила Аллею шехидов, почтила память павших в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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