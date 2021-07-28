Нацеленная на победу и развитие внешняя политика Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Успешно проводимая Азербайджаном под руководством Президента Ильхама Алиева внешняя политика построена на балансе национальных и общечеловеческих интересов.

Если взглянуть на историю Азербайджана за последний год, то можно увидеть, насколько значимы и важны политические и дипломатические успехи. Президент Ильхам Алиев последовательно, с большим профессионализмом и с учетом мельчайших деталей провел работу, которую необходимо было осуществить за период до победы в 44-дневной войне.

В 2010-2020 годах Азербайджан стал членом более 20 международных организаций:

- в 2011 году - членство в Движении неприсоединения

- в 2012 году - полноправное членство в Исполнительном комитете Управления Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев

- в 2012 году Азербайджан присоединился к Глобальной инициативе по борьбе с ядерным терроризмом

- в 2012 году - стал членом Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях

- в 2012-2013 гг. - непостоянное членство в СБ ООН и в мае 2012 года - председательство в СБ ООН

- в 2012-2015 гг. - членство в Исполнительном комитете ВОЗ

- в 2014-2017 и 2018-2021 гг. - членство в Исполнительном совете Всемирной туристской организации

- в 2015 году - статус партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества

- в 2015-2018 гг. - членство в Международном телекоммуникационном союзе

- в 2015-2019 гг. - членство в Комитете всемирного наследия ЮНЕСКО

- в 2017-2019 гг. - членство в Экономическом и социальном совете ООН (ECOSOC)

- в 2017-2019 гг. - членство в Исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия

- в 2017-2020 гг. - членство в руководящем органе Международной организации труда

- в 2017-2020 гг. - членство в Административном совете Всемирного почтового союза

- в 2018-2020 гг. - членство в Совете директоров Международного агентства по атомной энергии

- в 2019 году - председательство в Совете сотрудничества тюркоязычных государств

- в 2019 году - полноправное членство в Группе 77 (G77)

- в 2019 году - статус участника в Комитете содействия развитию Организации экономического сотрудничества и развития (OECD)

- в 2019-2022 гг. - председательство в Движении неприсоединения

- в 2019-2022 гг. - членство в Межправительственном комитете ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия

- в 2019-2023 гг. - членство в Межправительственном комитете ЮНЕСКО по охране и поощрению разнообразия форм культурного самовыражения.

Членство в этих организациях, успешная внешняя политика, проводимая Президентом Ильхамом Алиевым, стали главными шагами на пути Азербайджана к победе, завоеванной в 44-дневной войне. За последние 10 лет в Азербайджане были организованы десятки важных международных мероприятий. Поддержка инициатив, которые Азербайджан выдвинул в организациях, членом которых он является, также стала результатом авторитета, завоеванного страной на международной арене.

Представляем некоторые из инициатив, которые были выдвинуты Азербайджаном и поддержаны на международной арене:

- 2-3 декабря 2008 года в Баку прошла конференция министров культуры стран-членов Совета Европы. По инициативе Азербайджана на конференцию впервые были приглашены и представители 10 исламских государств, и тем самым на этом мероприятии была заложена основа нового формата. По инициативе Азербайджана была принята «Бакинская декларация во имя поощрения межкультурного диалога».

- 13-15 октября 2009 года в Баку состоялась VI конференция министров культуры исламских стран. По инициативе Азербайджана на нее были приглашены также представители более 10 европейских государств. В первый день конференции ее участницами - странами-членами Совета Европы и странами-членами Организации Исламской конференции был проведен "круглый стол" на тему «Межкультурный диалог» и принято совместное коммюнике.

- в 2010 году на 65-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Президент Ильхам Алиев выступил с заявлением о проведении в Баку Всемирного форума по межкультурному диалогу

- в 2011 году - I Всемирный форум по межкультурному диалогу

- в 2013 году - II Всемирный форум по межкультурному диалогу

- в 2015 году - III Всемирный форум по межкультурному диалогу

- в 2016 году - "Год мультикультурализма" в Азербайджане и проведение 7-го Глобального форума Альянса цивилизаций ООН

- в 2017 году - IV Всемирный форум по межкультурному диалогу: По предложению Азербайджана впервые состоялось заседание высокого уровня международных организаций. Учреждение Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой совместно с первыми леди Эфиопии, Джибути, Мали, Руанды, а также генеральным директором ЮНЕСКО «Глобального призыва», охватывающего проблему по предотвращению насильственного экстремизма через возможности образования для девушек, а также охватывающего проблемы мигрантов и беженцев, стало второй важной инициативой. Еще одной важной инициативой явилось проведение впервые специальной сессии на тему «Роль парламентов в создании культурных мостов между цивилизациями» как нового элемента в «Бакинском процессе»

- в 2018 году - VI Бакинский международный гуманитарный форум

- в 2019 году - V Всемирный форум по межкультурному диалогу

- в 2020 году - виртуальная встреча международной рабочей группы «Бакинского процесса»

- документы, принятые международными организациями по инициативе Азербайджана

- официальная поддержка 130 странами инициативы проведения специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН по вопросам борьбы с коронавирусом

- саммит Тюркского совета, посвященный теме борьбы с пандемией COVID-19

- создание платформ совместного сотрудничества (Россия-Иран-Азербайджан, Турция-Пакистан-Азербайджан и др.).

2010-2020 гг. запомнились также успехами Азербайджана, достигнутыми в международном масштабе касательно нагорно-карабахского конфликта. Ниже приведена часть достигнутых успехов и важных решений тех лет, принятых в международном масштабе в данном контексте:

- резолюции Европарламента (от 20.05.2010, 18.04.2012, 23.11.2013, 18.06.2015, 13.12.2017, 12.12.2018, 15.01.2020 гг.), рекомендации Европарламента (от 15.11.2017, 19.06.2020 гг.)

- заключительные документы саммитов ООН (20.11.2010 год - Лиссабон, 20.05.2012 год - Чикаго, 05.09.2014 год - Уэльс, 09.07.2016 год - Варшава, 11.07.2018 год - Брюссель)

- заключительные акты и коммюнике Движения неприсоединения

- заключительные документы Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, в которые были включены вопросы по конфликту (12.09.2012 год, 4-й министериал в Астане, 21.04.2014 год, 4-й саммит в Шанхае, 15.06.2019 год, 5-й саммит в Душанбе)

- документы Организации исламского сотрудничества

- отчет, подготовленный в 2014 году специальным докладчиком ООН по правам человека вынужденных переселенцев

- резолюция ПА ОБСЕ «Приверженность принципам Хельсинкского заключительного акта в контексте межгосударственных отношений в регионе ОБСЕ» (2015 год)

- решение, вынесенное в 2015 году Европейским судом по правам человека по делу «Чирагов и другие»

- предложенная Азербайджаном резолюция «Предотвращение использования зон конфликта как туристического пространства и туризма для незаконных целей» на 100-й сессии Исполнительного комитета Всемирной туристской организации ООН, проведенной в хорватском Ровине 27-29 мая 2015 года

- заявления генерального секретаря Тюркского совета в связи с Ходжалы

- резолюция ПАСЕ №2085 (2016 год)

- документ "Приоритеты партнерства с ЕС" (15.11.2018)

- решение, принятое на 129-й сессии Комитета министров СЕ (2019 год)

- документы, принятые ГУАМ и Парламентской ассамблеей ГУАМ

- документы по Ходжалинскому геноциду, принятые 16 странами мира, Шотландией и более 20 штатами США

- заявления в поддержку территориальной целостности Азербайджана на трехсторонней встрече президентов Азербайджана, Турции, Грузии, встречах министров иностранных дел в форматах Азербайджан –Турция - Грузия, Азербайджан – Турция - Пакистан, Азербайджан – Турция – Иран - Грузия, замминистров иностранных дел в формате Азербайджан – Турция – Украина

- декларации Совета сотрудничества тюркоязычных государств

- заявление генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств в связи с последними ракетными атаками Армении против Азербайджана.

Проводящий независимую политику Азербайджан сам выбирает союзников во внешнеполитических связях, в сферах политики, экономики, военной, гуманитарной и других областях, а также страны и международные организации, с которыми сотрудничает.

В 2010-2020 гг. диппредставительства Азербайджана начали функционировать в более чем 30 странах:

- в 2010 году начали функционировать посольства страны в Сербии, Аргентине, Ливии, Эстонии и Хорватии, в 2011 году - посольство в ЮАР, офис в Боснии и Герцеговине посольства в Румынии, в 2012 году - посольства в Швейцарии и Бразилии, офис в Черногории посольства в Румынии, в 2013 году - посольства в Австралии и Вьетнаме, в 2014 году - офис в Колумбии посольства в Мексике, офисы в Уругвае и Чили посольства в Аргентине, в 2015 году - посольство в Эфиопии, дипломатические офисы в Словакии и Перу, в 2016 году - посольства в Алжире и Ираке, в 2018 году - офисы в Словакии и Словении посольства в Австрии.

В 2010 году открылось генеральное консульство в Батуми, почетные консульства в Штутгарте (Германия) и американском Санта Фе, в 2012 году - генконсульство в Дубае (ОАЭ), в 2014 году - почетные консульства на Мальте и в Харькове (Украина), в 2015 году был назначен почетный консул Азербайджана в итальянском городе Катания, в 2017 году в Судане, Джибути и австрийском городе Санкт-Пёльтен открылись почетные консульства.

В эти годы в Азербайджане начали функционировать более 20 диппредставительств зарубежных стран:

- в 2010 году в стране открылись посольства Палестины и Индонезии, в 2011 году - Сербии и ОАЭ, в 2012 году - Аргентины, Кыргызстана и Афганистана, в 2013 году – Судана, в 2014 году - Колумбии, Малайзии, Швеции, Мексики, офисы посольств Хорватии, Испании, Эстонии, в 2015 году - дипломатические офисы Алжира и Португалии, в 2018 году - посольства Венесуэлы и Чили, статус дипломатического офиса Хорватии был повышен до уровня посольства, в 2019 году открылись посольство Словакии, офис посольства Черногории, статус дипломатического офиса Алжира был повышен до уровня посольства.

Кроме того, в 2010 году в г. Гянджа открылось генеральное консульство Турции, в 2011 в г. Лянкяран - почетное консульство Турции, в 2012 году в Баку открылось почетное консульство Португалии, в 2013 году в Баку - почетное консульство Черногории, в Гяндже - генеральное консульство Грузии, в 2014 году в Баку открылось почетное консульство Македонии, в 2017 году в Баку - почетное консульство Эфиопии, в 2018 году - почетное консульство Республики Сан-Марино, в 2020 году - почетное консульство Монголии, а также в г. Шамахы - почетное консульство Украины.

(Автор: Асиф Мехман. Перевод: Кямаля Сеидова)