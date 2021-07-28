Нацеленная на победу и развитие внешняя политика Президента Ильхама Алиева

Политика 28 июля 2021 17:43 (UTC+04:00)
Нацеленная на победу и развитие внешняя политика Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Успешно проводимая Азербайджаном под руководством Президента Ильхама Алиева внешняя политика построена на балансе национальных и общечеловеческих интересов.

Если взглянуть на историю Азербайджана за последний год, то можно увидеть, насколько значимы и важны политические и дипломатические успехи. Президент Ильхам Алиев последовательно, с большим профессионализмом и с учетом мельчайших деталей провел работу, которую необходимо было осуществить за период до победы в 44-дневной войне.

В 2010-2020 годах Азербайджан стал членом более 20 международных организаций:

- в 2011 году - членство в Движении неприсоединения

- в 2012 году - полноправное членство в Исполнительном комитете Управления Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев

- в 2012 году Азербайджан присоединился к Глобальной инициативе по борьбе с ядерным терроризмом

- в 2012 году - стал членом Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях

- в 2012-2013 гг. - непостоянное членство в СБ ООН и в мае 2012 года - председательство в СБ ООН

- в 2012-2015 гг. - членство в Исполнительном комитете ВОЗ

- в 2014-2017 и 2018-2021 гг. - членство в Исполнительном совете Всемирной туристской организации

- в 2015 году - статус партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества

- в 2015-2018 гг. - членство в Международном телекоммуникационном союзе

- в 2015-2019 гг. - членство в Комитете всемирного наследия ЮНЕСКО

- в 2017-2019 гг. - членство в Экономическом и социальном совете ООН (ECOSOC)

- в 2017-2019 гг. - членство в Исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия

- в 2017-2020 гг. - членство в руководящем органе Международной организации труда

- в 2017-2020 гг. - членство в Административном совете Всемирного почтового союза

- в 2018-2020 гг. - членство в Совете директоров Международного агентства по атомной энергии

- в 2019 году - председательство в Совете сотрудничества тюркоязычных государств

- в 2019 году - полноправное членство в Группе 77 (G77)

- в 2019 году - статус участника в Комитете содействия развитию Организации экономического сотрудничества и развития (OECD)

- в 2019-2022 гг. - председательство в Движении неприсоединения

- в 2019-2022 гг. - членство в Межправительственном комитете ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия

- в 2019-2023 гг. - членство в Межправительственном комитете ЮНЕСКО по охране и поощрению разнообразия форм культурного самовыражения.

Членство в этих организациях, успешная внешняя политика, проводимая Президентом Ильхамом Алиевым, стали главными шагами на пути Азербайджана к победе, завоеванной в 44-дневной войне. За последние 10 лет в Азербайджане были организованы десятки важных международных мероприятий. Поддержка инициатив, которые Азербайджан выдвинул в организациях, членом которых он является, также стала результатом авторитета, завоеванного страной на международной арене.

Представляем некоторые из инициатив, которые были выдвинуты Азербайджаном и поддержаны на международной арене:

- 2-3 декабря 2008 года в Баку прошла конференция министров культуры стран-членов Совета Европы. По инициативе Азербайджана на конференцию впервые были приглашены и представители 10 исламских государств, и тем самым на этом мероприятии была заложена основа нового формата. По инициативе Азербайджана была принята «Бакинская декларация во имя поощрения межкультурного диалога».

- 13-15 октября 2009 года в Баку состоялась VI конференция министров культуры исламских стран. По инициативе Азербайджана на нее были приглашены также представители более 10 европейских государств. В первый день конференции ее участницами - странами-членами Совета Европы и странами-членами Организации Исламской конференции был проведен "круглый стол" на тему «Межкультурный диалог» и принято совместное коммюнике.

- в 2010 году на 65-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Президент Ильхам Алиев выступил с заявлением о проведении в Баку Всемирного форума по межкультурному диалогу

- в 2011 году - I Всемирный форум по межкультурному диалогу

- в 2013 году - II Всемирный форум по межкультурному диалогу

- в 2015 году - III Всемирный форум по межкультурному диалогу

- в 2016 году - "Год мультикультурализма" в Азербайджане и проведение 7-го Глобального форума Альянса цивилизаций ООН

- в 2017 году - IV Всемирный форум по межкультурному диалогу: По предложению Азербайджана впервые состоялось заседание высокого уровня международных организаций. Учреждение Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой совместно с первыми леди Эфиопии, Джибути, Мали, Руанды, а также генеральным директором ЮНЕСКО «Глобального призыва», охватывающего проблему по предотвращению насильственного экстремизма через возможности образования для девушек, а также охватывающего проблемы мигрантов и беженцев, стало второй важной инициативой. Еще одной важной инициативой явилось проведение впервые специальной сессии на тему «Роль парламентов в создании культурных мостов между цивилизациями» как нового элемента в «Бакинском процессе»

- в 2018 году - VI Бакинский международный гуманитарный форум

- в 2019 году - V Всемирный форум по межкультурному диалогу

- в 2020 году - виртуальная встреча международной рабочей группы «Бакинского процесса»

- документы, принятые международными организациями по инициативе Азербайджана

- официальная поддержка 130 странами инициативы проведения специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН по вопросам борьбы с коронавирусом

- саммит Тюркского совета, посвященный теме борьбы с пандемией COVID-19

- создание платформ совместного сотрудничества (Россия-Иран-Азербайджан, Турция-Пакистан-Азербайджан и др.).

2010-2020 гг. запомнились также успехами Азербайджана, достигнутыми в международном масштабе касательно нагорно-карабахского конфликта. Ниже приведена часть достигнутых успехов и важных решений тех лет, принятых в международном масштабе в данном контексте:

- резолюции Европарламента (от 20.05.2010, 18.04.2012, 23.11.2013, 18.06.2015, 13.12.2017, 12.12.2018, 15.01.2020 гг.), рекомендации Европарламента (от 15.11.2017, 19.06.2020 гг.)

- заключительные документы саммитов ООН (20.11.2010 год - Лиссабон, 20.05.2012 год - Чикаго, 05.09.2014 год - Уэльс, 09.07.2016 год - Варшава, 11.07.2018 год - Брюссель)

- заключительные акты и коммюнике Движения неприсоединения

- заключительные документы Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, в которые были включены вопросы по конфликту (12.09.2012 год, 4-й министериал в Астане, 21.04.2014 год, 4-й саммит в Шанхае, 15.06.2019 год, 5-й саммит в Душанбе)

- документы Организации исламского сотрудничества

- отчет, подготовленный в 2014 году специальным докладчиком ООН по правам человека вынужденных переселенцев

- резолюция ПА ОБСЕ «Приверженность принципам Хельсинкского заключительного акта в контексте межгосударственных отношений в регионе ОБСЕ» (2015 год)

- решение, вынесенное в 2015 году Европейским судом по правам человека по делу «Чирагов и другие»

- предложенная Азербайджаном резолюция «Предотвращение использования зон конфликта как туристического пространства и туризма для незаконных целей» на 100-й сессии Исполнительного комитета Всемирной туристской организации ООН, проведенной в хорватском Ровине 27-29 мая 2015 года

- заявления генерального секретаря Тюркского совета в связи с Ходжалы

- резолюция ПАСЕ №2085 (2016 год)

- документ "Приоритеты партнерства с ЕС" (15.11.2018)

- решение, принятое на 129-й сессии Комитета министров СЕ (2019 год)

- документы, принятые ГУАМ и Парламентской ассамблеей ГУАМ

- документы по Ходжалинскому геноциду, принятые 16 странами мира, Шотландией и более 20 штатами США

- заявления в поддержку территориальной целостности Азербайджана на трехсторонней встрече президентов Азербайджана, Турции, Грузии, встречах министров иностранных дел в форматах Азербайджан –Турция - Грузия, Азербайджан – Турция - Пакистан, Азербайджан – Турция – Иран - Грузия, замминистров иностранных дел в формате Азербайджан – Турция – Украина

- декларации Совета сотрудничества тюркоязычных государств

- заявление генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств в связи с последними ракетными атаками Армении против Азербайджана.

Проводящий независимую политику Азербайджан сам выбирает союзников во внешнеполитических связях, в сферах политики, экономики, военной, гуманитарной и других областях, а также страны и международные организации, с которыми сотрудничает.

В 2010-2020 гг. диппредставительства Азербайджана начали функционировать в более чем 30 странах:

- в 2010 году начали функционировать посольства страны в Сербии, Аргентине, Ливии, Эстонии и Хорватии, в 2011 году - посольство в ЮАР, офис в Боснии и Герцеговине посольства в Румынии, в 2012 году - посольства в Швейцарии и Бразилии, офис в Черногории посольства в Румынии, в 2013 году - посольства в Австралии и Вьетнаме, в 2014 году - офис в Колумбии посольства в Мексике, офисы в Уругвае и Чили посольства в Аргентине, в 2015 году - посольство в Эфиопии, дипломатические офисы в Словакии и Перу, в 2016 году - посольства в Алжире и Ираке, в 2018 году - офисы в Словакии и Словении посольства в Австрии.

В 2010 году открылось генеральное консульство в Батуми, почетные консульства в Штутгарте (Германия) и американском Санта Фе, в 2012 году - генконсульство в Дубае (ОАЭ), в 2014 году - почетные консульства на Мальте и в Харькове (Украина), в 2015 году был назначен почетный консул Азербайджана в итальянском городе Катания, в 2017 году в Судане, Джибути и австрийском городе Санкт-Пёльтен открылись почетные консульства.

В эти годы в Азербайджане начали функционировать более 20 диппредставительств зарубежных стран:

- в 2010 году в стране открылись посольства Палестины и Индонезии, в 2011 году - Сербии и ОАЭ, в 2012 году - Аргентины, Кыргызстана и Афганистана, в 2013 году – Судана, в 2014 году - Колумбии, Малайзии, Швеции, Мексики, офисы посольств Хорватии, Испании, Эстонии, в 2015 году - дипломатические офисы Алжира и Португалии, в 2018 году - посольства Венесуэлы и Чили, статус дипломатического офиса Хорватии был повышен до уровня посольства, в 2019 году открылись посольство Словакии, офис посольства Черногории, статус дипломатического офиса Алжира был повышен до уровня посольства.

Кроме того, в 2010 году в г. Гянджа открылось генеральное консульство Турции, в 2011 в г. Лянкяран - почетное консульство Турции, в 2012 году в Баку открылось почетное консульство Португалии, в 2013 году в Баку - почетное консульство Черногории, в Гяндже - генеральное консульство Грузии, в 2014 году в Баку открылось почетное консульство Македонии, в 2017 году в Баку - почетное консульство Эфиопии, в 2018 году - почетное консульство Республики Сан-Марино, в 2020 году - почетное консульство Монголии, а также в г. Шамахы - почетное консульство Украины.

(Автор: Асиф Мехман. Перевод: Кямаля Сеидова)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Азербайджан готов применить опыт американских компаний в сфере «умных технологий» - министр
Азербайджан готов применить опыт американских компаний в сфере «умных технологий» - министр
«Лаборатория Касперского» пилотирует интеллектуальную систему для аналитики чрезвычайных ситуаций
«Лаборатория Касперского» пилотирует интеллектуальную систему для аналитики чрезвычайных ситуаций
Азербайджан имеет большой потенциал в сфере создания систем искусственного освещения - Signify
Азербайджан имеет большой потенциал в сфере создания систем искусственного освещения - Signify
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 17:50
В Азербайджане число зараженных коронавирусом за сутки превысило 700 Общество 17:45
Нацеленная на победу и развитие внешняя политика Президента Ильхама Алиева Политика 17:43
Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро продолжают снижаться Израиль 17:38
В Египте 15 лидеров исламистов приговорили к пожизненным срокам по делу о шпионаже Арабские страны 17:36
МИД России: Итоговый проект конвенции против киберпреступности ожидается в 2023 году Россия 17:34
Пограничные инциденты создаются Арменией, чтобы не выполнять обязательства по трехстороннему заявлению - Игорь Коротченко Политика 17:31
Samsung Galaxy Unpacked - главное событие Августа Экономика 17:30
Сотрудники медучреждения "Ени клиника" арестованы в зале суда Общество 17:30
Байден подпишет меморандум о защите инфраструктуры от киберугроз США 17:28
Наибольшая доля выловленной рыбы в Узбекистане приходится Хорезмский регион Узбекистан 17:27
Швеция достигла нулевой смертности от COVID-19 Европа 17:25
Азербайджан готов применить опыт американских компаний в сфере «умных технологий» - министр ИКТ 17:22
Утверждения о заявлении Мустафы Шентопа о создании совместной тюркской армии не соответствуют действительности (ВИДЕО) Политика 17:19
Я нашел нефть… - в Баку отметили юбилей Фармана Салманова (ФОТО) Культура 17:00
Разговор по душам… с Каспийским морем Культура 16:56
Духовный лидер Ирана провел последнюю встречу с уходящим правительством президента Роухани Политика 16:52
Счетная палата Азербайджана заняла достойное место в отчете ВБ Экономика 16:52
Более 10 миллионов прибыли от Yelo Bank Экономика 16:50
Окрестности Хачынчайского водохранилища очищаются от мин - репортаж Trend TV (ФОТО) Общество 16:48
Казахстан лидирует в ЦА по привлечению финансирования в водно-энергетический комплекс Энергетика 16:37
Паромное судно «Азербайджан» вызвало интерес у ряда официальных лиц Узбекистана и Казахстана (ФОТО) Транспорт 16:33
Шахрияр Мамедъяров стал лицом депозитной кампании AccessBank Экономика 16:28
В Азербайджане обнародованы детали выдачи кредитов на образование Общество 16:26
В Грузии начнется масштабная программа софинансирования сельскохозяйственной механизации Грузия 16:25
«Лаборатория Касперского» пилотирует интеллектуальную систему для аналитики чрезвычайных ситуаций ИКТ 16:19
Оценка независимого индекса аудиторских ведомств поддержит усилия Азербайджана по нескольким направлениям - менеджер ВБ Экономика 16:10
В России впервые с 30 июня выявили менее 23 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки Россия 16:01
bp подготовит ОВОС для третьей скважины в рамках SWAP до конца года Энергетика 15:51
Победа, одержанная в прошлом году, является показателем высокой боеготовности азербайджанской армии - американский генерал-майор (ФОТО) Политика 15:47
XII Габалинский музыкальный фестиваль будет посвящен 100-летию Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Культура 15:46
Стабильность маната и низкая инфляция в Азербайджане создают предпосылки для роста экономики Финансы 15:41
"Узбекнефтегаз" и французская Arkema обсудили применение передовых технологий в очистке природного газа от соединений серы Энергетика 15:30
bp назвала планируемые сроки бурения третьей скважины в рамках SWAP Энергетика 15:30
На строительство дорожной инфраструктуры в Кельбаджарском и Лачинском районах выделено 10 млн манатов Политика 15:27
Замминистра прокомментировал попытки некоторых сил в Азербайджане настроить общество против минтруда Общество 15:25
НПЗ в Туркменистане объявил тендер на модернизацию автоматизированных систем управления Тендеры 15:16
Посвящается 90-летию! Образ Фармана Салманова воплощает его внук Фарман Салманов (ФОТО) Социум 15:15
ООН заявила, что 18 млн жителей Афганистана столкнулись с острым гуманитарным кризисом Другие страны 15:09
На суде в Баку прокурор потребовал наказания для армян, пытавших азербайджанцев во время первой Карабахской войны Политика 15:07
На юге Бельгии после сильных наводнений 14-16 июля начался мусорный кризис Европа 15:04
Добыча нефти подразделением туркменского госконцерна превысила 350 тыс. тонн Энергетика 15:03
Рост экономики и социальное благосостояние - основные приоритеты госбюджета Азербайджана Экономика 14:59
Казахстан и Молдова обсуждают проекты промышленной кооперации Бизнес 14:58
ГЭЦ Азербайджана провел вступительные экзамены в вузы по I и IV группам специальностей Общество 14:49
От коронавируса в Иране за сутки скончались более 300 человек Общество 14:43
В Азербайджане нужно снизить ставки налога на аренду жилья - депутат Общество 14:34
В Тертерском районе завершается реконструкция автодороги, соединяющей 5 населенных пунктов (ФОТО) Экономика 14:11
Казахстанское ТОО привлечет услуги по интеграции систем SCADA Тендеры 14:06
НПЗ в Узбекистане объявил тендер на закупку сырья Тендеры 14:05
Суд в Баку вынес приговор обвиняемым в шпионаже армянам Политика 14:01
В Грузии выявили еще 3141 случай заражения коронавирусом Грузия 14:00
Армянская сторона демонстрирует неуважение к условиям мира и сосуществования в регионе - омбудсмен Азербайджана Политика 13:34
Программа самозанятости в Азербайджане охватила новые сферы деятельности Экономика 13:25
Для соцзащиты семей шехидов и ветеранов войны в Азербайджане мобилизованы все ресурсы - замминистра (ФОТО/ВИДЕО) Общество 13:20
Завтра в Баку будет до 30 градусов тепла Общество 13:15
Япония выделит средства на развитие женского предпринимательства в Узбекистане Бизнес 13:04
В Аджарии открылось новое швейное предприятие Грузия 13:04
ЦБ Азербайджана выставил на аукцион краткосрочные ноты на 100 млн манатов Финансы 13:03
На Джыдыр дюзю в Шуше представители диаспоры развернули огромный флаг Азербайджана (ФОТО) Политика 13:02
"Пиковая дама" решила судьбу азербайджанца (ФОТО) Культура 12:33
Обязательства азербайджанского PASHA Bank выросли по итогам II квартала Финансы 12:33
Азербайджан имеет большой потенциал в сфере создания систем искусственного освещения - Signify ИКТ 12:30
Саудовские власти ограничат выезд подданных из королевства за посещение некоторых стран Арабские страны 12:19
Коронавирус в Израиле: Более 14 тысяч зараженных, около 150 из них в тяжелом состоянии Израиль 12:14
Специалист Минздрава Нуру Байрамов: в настоящее время в мире жировой гепатоз печени получил широкое распространение Общество 12:13
В Женеве начались консультации России и США по стратегической стабильности Европа 12:11
Активы азербайджанского PASHA Bank за год выросли почти на четверть Финансы 12:11
Более 50% немцев получили два компонента вакцины от коронавируса Европа 12:09
В 2 регионах Туркменистана завершен сев сахарной свеклы Бизнес 12:07
Азербайджанский PASHA Bank завершил II квартал со значительной прибылью Финансы 12:02
На туркменском месторождении получен новый приток газа Энергетика 11:58
Ненефтяной сектор становится основным драйвером обеспечения доходов госбюджета Азербайджана Экономика 11:55
Шойгу заявил, что силы военной базы РФ в Таджикистане будут реагировать на угрозы стране Россия 11:47
Казахстан включил 10 производителей меда в реестр надежных экспортеров в Саудовскую Аравию Казахстан 11:43
SOFAZ обнародовал доходы от крупнейших нефтегазовых месторождений Азербайджана Финансы 11:39
Бакинская декларация внесет большой вклад в развитие связей Азербайджана и Турции – Джейхун Байрамов (ФОТО) Политика 11:36
TAP в числе драйверов роста чистой прибыли Enagas Энергетика 11:27
В Азербайджане разработано мобильное приложение для проверки COVID-паспортов ИКТ 11:24
Назначен посол Азербайджана в Афганистане Политика 11:15
Депозиты в банках Азербайджана выросли в I полугодии Финансы 11:14
Эльмар Гасымов встретился с выпускниками, которые продолжат свое образование за рубежом (ФОТО) Общество 11:09
Узбекистан рассматривает австрийский опыт в сфере производства экспортоориентированной сельхозпродукции Узбекистан 11:04
Минфин Азербайджана выставил на аукцион транш гособлигаций на 20 млн манатов Финансы 11:00
Готовится соглашение о свободной торговле между Турцией и Азербайджаном - Мустафа Шентоп Экономика 10:59
Шушинская декларация выведет турецко-азербайджанские связи на более высокий уровень - Мустафа Шентоп Политика 10:57
Азербайджанская нефть продолжает дорожать Энергетика 10:54
Каждая сторона должна сдержать слово по открытию Зангезурского коридора - Мустафа Шентоп Политика 10:52
Греческая компания построит две новые подстанции в Грузии Энергетика 10:51
Армянская сторона не соблюдает требования режима прекращения огня - минобороны Азербайджана Политика 10:43
Пока продолжаются провокации Армении на границе, мир в регионе невозможен - Мустафа Шентоп Политика 10:42
Cтатистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 996 новых случаев, 13 летальных исходов Кыргызстан 10:40
Мустафа Шентоп о деталях Бакинской декларации Политика 10:27
Экспорт из терминала "Джаск" снизит стоимость поставки нефти до $300 тыс. Экономика 10:19
Азербайджан даст решительный ответ на любые шаги, предпринятые против его территориальной целостности – МИД Политика 10:14
Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США Энергетика 10:12
Рейс из Франкфурта в Тель-Авив отменен из-за выявления коронавируса у бортпроводницы Израиль 10:06
Золото в Азербайджане подорожало Финансы 10:03
Сохраняется напряженность на кельбаджарском направлении - минобороны Азербайджана Политика 10:00
В Азербайджане для малообеспеченной молодежи созданы пчеловодческие хозяйства (ФОТО) Общество 10:00
Все новости