Хазар Ибрагим отозван с должности посла Азербайджана в Турции
БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев 26 июля подписал распоряжение об отзыве Хазара Зафир оглу Ибрагима с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Турции.
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