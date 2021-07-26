Армения заняла неконструктивную позицию по вопросу формирования устойчивого мира в регионе – МИД Азербайджана (версия 2)
(первая версия в 13:20)
БАКУ /Trend/ - Армения заняла неконструктивную позицию по вопросу создания устойчивого мира в регионе.
Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с сербским коллегой Николой Селаковичем в Баку, сообщает в понедельник Trend.
«Азербайджан ведет необходимую работу для обеспечения устойчивого мира в регионе, предпринимает все шаги по мирному договору. Но, к сожалению, армянская сторона не демонстрирует конструктивную позицию по этому вопросу», - сказал Байрамов.
По его словам, Армения не отвечает на это доброе намерение Азербайджана.
"Такое отношение наносит удар по миру и прогрессу в регионе. Правильно используя сложившуюся ситуацию и соблюдая международные законы, можно установить устойчивый мир в регионе», - сказал Байрамов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)