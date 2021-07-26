Армения заняла неконструктивную позицию по вопросу формирования устойчивого мира в регионе – МИД Азербайджана (версия 2)

(первая версия в 13:20)

БАКУ /Trend/ - Армения заняла неконструктивную позицию по вопросу создания устойчивого мира в регионе.

Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с сербским коллегой Николой Селаковичем в Баку, сообщает в понедельник Trend.

«Азербайджан ведет необходимую работу для обеспечения устойчивого мира в регионе, предпринимает все шаги по мирному договору. Но, к сожалению, армянская сторона не демонстрирует конструктивную позицию по этому вопросу», - сказал Байрамов.

По его словам, Армения не отвечает на это доброе намерение Азербайджана.

"Такое отношение наносит удар по миру и прогрессу в регионе. Правильно используя сложившуюся ситуацию и соблюдая международные законы, можно установить устойчивый мир в регионе», - сказал Байрамов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)