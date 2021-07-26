Сербия никогда не забудет поддержку Азербайджана, оказанную в тяжелые дни - министр
БАКУ /Trend/ - Во время пандемии дружественный Азербайджан оказал гуманитарную помощь Сербии.
Об этом сказал министр иностранных дел Сербии Никола Селакович на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Баку, сообщает в понедельник Trend.
"Сербия никогда не забудет поддержку Азербайджана, оказанную ей в тяжелые дни. Это наглядный пример искренней дружбы", - сказал Селакович.
По его словам, между Сербией и Азербайджаном существует сотрудничество высокого уровня, в налаживании которого важную роль сыграли личные отношения глав двух государств.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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