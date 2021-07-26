Обвиняемый в шпионаже армянин дал показания на суде в Баку (версия 2)

(первая версия в 11:10)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском суде по тяжким преступлениям 26 июля продолжается судебный процесс по уголовному делу Давтяна Давита Тиграни и Геворга Рубеновича Суджяна, обвиняемых в шпионаже против Азербайджана, сообщает в понедельник Trend.

На заседании под председательством судьи Али Мамедова было объявлено о начале судебного следствия.

Судья сообщил, что если по итогам судебного следствия вина обвиняемых будет доказана, то они могут быть лишены свободы сроком до 15 лет.

Обвиняемые Давтян и Суджян частично признали свою вину, сообщив, что незаконно пересекли государственную границу Азербайджана.

Затем Суджян дал показания.

На процессе был объявлен перерыв.

Отметим, что Давтяну и Суджяну предъявлены обвинения по статьям 228 (незаконное хранение оружия), 276 (шпионаж), 279 (создание вооруженных формирований или группировок, не предусмотренных законодательством) и 318 (незаконное пересечение государственной границы) УК Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)