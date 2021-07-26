Деструктивная позиция Армении препятствует полной реализации трехсторонних заявлений – Джейхун Байрамов (версия 2)

Политика 26 июля 2021 14:43 (UTC+04:00)

(первая версия в 14:20)

БАКУ /Trend/ - Выполнен ряд положений трехсторонних заявлений, принятых главами Азербайджана, России и Армении 10 ноября 2020-го и 11 января 2021 года. Кроме того, некоторые положения выполняются. Однако деструктивная позиция, которую занимает Армения, мешает полному выполнению трехсторонних заявлений.

Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, сообщает в понедельник Trend.

Он акцентировал внимание на ряде моментов, связанных с неконструктивной позицией Армении.

«Один из крайне важных моментов – это минная угроза. Несмотря на прекращение военных операций, мины продолжают представлять опасность. Если военные операции прекращены и достигнута договоренность, то должны быть переданы карты минных полей. Но армянская сторона их не предоставляет. Армения на протяжении шести месяцев после принятия трехстороннего заявления отрицала наличие карт минных полей. Однако после вмешательства международных организаций она все же предоставила часть этих карт. Почему это длилось шесть месяцев? Почему передана только часть карт? В результате погибли и были ранены более 150 мирных азербайджанских граждан», - сказал Байрамов.

Министр отметил, что не менее важным моментом, предусмотренным трехсторонними заявлениями, является открытие коммуникаций.

«В связи с этим в январе 2021 года было принято отдельное трехстороннее заявление, создана рабочая группа, у нас появилась надежда, но Армения все еще не демонстрирует конструктивную позицию по этому вопросу и, выступая с противоречивыми заявлениями, наносит ущерб этому процессу», - сказал Байрамов.

Министр подчеркнул, что Армения предпринимает противоречивые шаги и по вопросу делимитации границ.

По его словам, в этом вопросе Армения также заняла неконструктивную позицию.

По словам главы ведомства, Армения препятствует нормализации отношений и делает неприемлемые заявления, что наносит ущерб мирному процессу в регионе.

От этого больше всего пострадает сама Армения. Основной темой сегодня должно стать выполнение трехсторонних заявлений. Надеюсь, что в Армении это поймут, и мы увидим конструктивные шаги, отметил министр.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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