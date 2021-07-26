Хазар Ибрагим назначен послом Азербайджана в США
БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Хазара Ибрагима Чрезвычайным и Полномочным послом Азербайджанской Республики в США, сообщает в понедельник Trend.
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