Элин Сулейманов назначен послом Азербайджана в Соединенном королевстве Великобритании и Северной Ирландии (версия 2)

(первая версия в 15:02)

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев 26 июля подписал распоряжение о назначении Элина Эмин оглу Сулейманова чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Соединенном королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Другим распоряжением главы государства Элин Сулейманов отозван с должностей чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в США и постоянного наблюдателя при Организации американских государств.