Главы МИД Азербайджана и Сербии провели встречу в формате один на один (версия 2)

(первая версия в 11:54)

БАКУ /Trend/ - 26 июля в Баку состоялась встреча в формате один на один главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и его сербского коллеги Николы Селаковича, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

Затем состоялась встреча министров в расширенном формате - с участием делегаций.

На ней обсуждались вопросы, включенные в повестку стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией, сотрудничество в рамках международных организаций, а также аспекты региональной безопасности.

Байрамов отметил, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с Сербией, подчеркнул, что политический диалог высокого уровня между двумя странами, в частности, добрые отношения между главами государств, играют важную роль в развитии двусторонних связей.

По его словам, в основе азербайджано-сербских отношений лежат принципы уважения и соблюдения международного права, в частности, суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ.

В свою очередь, Никола Селакович подчеркнул, что обе страны поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга.

Министры обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в экономической, торговой, транспортной, энергетической, гуманитарной, туристической и других сферах.

На встрече было заявлено, что в Баку пройдут шестое заседание межправительственной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией и бизнес-форум.

Эти мероприятия будут способствовать укреплению экономических и торговых связей между двумя странами.

Глава МИД Азербайджана проинформировал сербского коллегу о постконфликтной ситуации в регионе, в том числе минной угрозе на освобожденных территориях, процессе восстановления и реконструкции.

Он подчеркнул, что для обеспечения мира и безопасности в регионе необходимо полное выполнение пунктов принятых трехсторонних заявлений.

Министры с удовлетворением отметили подготовку и организацию Азербайджаном - действующим председателем Движение неприсоединения саммита этой организации, который пройдет в Сербии в октябре этого года.

На встрече также обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)