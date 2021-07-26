Распространенная армянской стороной информация о боях является необоснованной - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Распространенная армянской стороной информация о якобы перестрелках и боях в направлении Лачинского коридора, Ходжавенда и Нахчывана не имеет под собой никаких оснований.

Как сообщили в понедельник Trend в минобороны Азербайджана, согласно полученной информации, армянский военнослужащий был ранен в результате неуставных отношений и перестрелки в армянской армии.