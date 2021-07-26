В Баку состоится трёхсторонняя встреча председателей парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана

БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе (парламент) 27 июля впервые пройдёт трёхсторонняя встреча председателей парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции, после которой ожидается подписание Бакинской декларации.

Как сообщили в понедельник Trend в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, 26 июля в Азербайджан прибыли делегации, возглавляемые председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом и председателем Национальной ассамблеи Исламской Республики Пакистан Асадом Гейсаром. В Международном аэропорту Гейдар Алиев турецкого и пакистанского спикеров встречали первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли, заместитель председателя Милли Меджлиса Адиль Алиев, послы Турции и Пакистана в стране Джахит Багчы и Билал Хайи, а также другие официальные лица.

В рамках визита ожидается посещение председателями парламентов Пакистана и Турции освобождённых от армянской оккупации территорий Азербайджана.