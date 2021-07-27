Организована поездка представителей азербайджанской диаспоры в Шушу

БАКУ /Trend/ - Десятки соотечественников, проживающих за рубежом, прибыли на летний отдых в Азербайджан. Учитывая, что представители диаспоры находятся на родине, была организована их поездка в Шушу, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой.