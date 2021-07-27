БАКУ /Trend/ - Создается трехсторонняя платформа сотрудничества парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана.

Как передает во вторник Trend, об этом сказала спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова на трехсторонней встрече председателей парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана.

По словам спикера, в данном формате будут проводиться встречи, и превращение этого формата со временем в еще более плодотворную платформу укрепит связи между тремя странами.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев)

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