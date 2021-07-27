Создается трехсторонняя платформа сотрудничества парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана
Политика 27 июля 2021 15:33 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Создается трехсторонняя платформа сотрудничества парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана.
Как передает во вторник Trend, об этом сказала спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова на трехсторонней встрече председателей парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана.
По словам спикера, в данном формате будут проводиться встречи, и превращение этого формата со временем в еще более плодотворную платформу укрепит связи между тремя странами.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
По России путешествует девятиметровый арт-трак с репродукцией картины Таира Салахова (ФОТО) Культура 17:40
В Баку представлен международный проект в digital format, объединивший оригинальное творчество (ФОТО) Культура 17:31
Около 35 тыс. семей в Азербайджане улучшили жилищные условия за счет ипотечных кредитов Финансы 17:26
Прокурор запросил 10 лет лишения свободы для бывшего замминистра культуры Азербайджана Общество 17:15
Сербские компании приглашены к участию в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана Экономика 17:05
Путин: Эмиссия доллара для покрытия дефицита в США сказывается на всей мировой экономике Россия 17:03
Японская джазвумен исполнила гимн Азербайджана в поддержку спортсменов на Олимпиаде (ВИДЕО, ФОТО) Спорт 16:59
Узбекнефтегаз GTL готовится поставлять синтетическое дизельное топливо через нефтебазы Энергетика 16:55
Благодаря Президенту и армии Азербайджана мы сегодня находимся в Шуше - представители диаспоры - Trend TV Политика 16:55
Проект МОМ по восстановлению кяризов поддержит усилия Азербайджана по достижению трех Целей устойчивого развития Экономика 16:47
В Баку подписан протокол по итогам 6-го заседания азербайджано-сербской межправкомиссии Общество 16:35
Сербия и Азербайджан проанализируют возможность подписания соглашения о свободной торговле Экономика 16:24
По итогам 6 месяцев общее финансирование по дорожной отрасли составило 950 млн сомов – Минтранс Кыргызстана Кыргызстан 16:10
Фотограф из Франции в освобожденном Карабахе: Передо мной предстало апокалиптическое зрелище (ФОТО) Социум 16:09
Бакинская декларация внесет вклад в обеспечение безопасности в регионе - спикер парламента Турции Политика 15:59
Мы должны расширять сотрудничество в сферах культуры, экономики, образования - спикер парламента Пакистана Политика 15:59
Председатели парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана подписали Бакинскую декларацию Политика 15:51
Победу Азербайджана в 44-дневной войне встретили в Пакистане с большой радостью - Асад Гейсар Политика 15:47
Создается трехсторонняя платформа сотрудничества парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана Политика 15:33
В Баку проходит трехсторонняя встреча делегаций парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана Политика 15:29
В Азербайджане выявлено еще 468 случаев заражения коронавирусом, 123 человека вылечились Общество 15:13
Между Турцией, Пакистаном и Азербайджаном существуют особое единство, дружба и братство - Мустафа Шентоп Политика 15:08
Казахстану необходимо перейти на самообеспечение продукцией сельского хозяйства - президент Бизнес 15:07
Турция и Азербайджан налаживают взаимодействие как «одна нация - два государства» - Нуман Куртулмуш (Интервью) (ФОТО/ВИДЕО) Политика 15:00
Наркомания - одна из серьезных проблем, стоящих перед обществом - азербайджанский депутат Общество 14:31
ООО "Бакинская телефонная связь" и компания AZinvest подписали контракт на сумму более 2,8 млн манатов Экономика 14:28
Парламентские делегации Турции и Пакистана посетили Аллеи почетного захоронения и шехидов в Баку Политика 14:09
Заслуженный артист Азербайджана и России рассказывает о самых громких и остроумных мистификациях в истории (ВИДЕО) Культура 14:01
Японская корпорация заинтересована в реализации совместных энергетических проектов с Узбекистаном Энергетика 13:51
Создание СП может обеспечить успешное экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Сербией – министр (Эксклюзив) Бизнес 13:38
Сербия строит интерконнектор для импорта азербайджанского газа – министр (Эксклюзив) Энергетика 13:33
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Национальной ассамблеи Пакистана (ФОТО) Политика 13:31
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с губернатором штата Оклахома (ФОТО) Политика 13:27
Определены меры для создания "зеленого энергетического пространства" в Азербайджане (ФОТО) Экономика 13:15
Участник 44-дневной Отечественной войны стал солистом старейшего в Европе театра (ФОТО) Культура 13:14
Сербия проявляет интерес к «Южному газовому коридору» для диверсификации источников газа - министр (Интервью) Энергетика 13:13
Грузия рассматривает возвращение ряда ограничений в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации Грузия 12:29
Глава кубинского института по производству вакцины от коронавируса встретился с Зарифом Политика 12:28
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Великого национального собрания Турции (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:25
Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 969 новых случаев, 14 летальных исходов Кыргызстан 12:20
В Баку прошла встреча председателя женского крыла правящей партии Турции и главы госкомитета Азербайджана (ФОТО) Политика 12:17
Коронавирус в Израиле: Более 13 тысяч зараженных, около 140 из них в тяжелом состоянии Израиль 12:08
Представительство малайзийской компании в Туркменистане объявило тендер на техобслуживание Тендеры 11:53
Французские парламентарии были возмущены последствиями армянского вандализма - азербайджанский депутат (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11:39
USAID намерено помочь Узбекистану в достижении национальных приоритетов в энергетическом секторе (Эксклюзив) Энергетика 11:38