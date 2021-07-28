Очередная встреча представителей парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана пройдет в Исламабаде (ФОТО) (версия 2)
(первая версия в 09:39)
БАКУ /Trend/ - Очередная встреча представителей парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана пройдет в 2022 году в Исламабаде.
Об этом сказал на конференции в Гяндже председатель Великого национального собрания (парламент) Турции Мустафа Шентоп, сообщает в среду Trend.
Он отметил, что этот формат будет способствовать развитию отношений между тремя братскими странами.
По словам Шентопа, главы Азербайджана, Турции и Пакистана также могут создать трехсторонний формат.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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