Азербайджан даст решительный ответ на любые шаги, предпринятые против его территориальной целостности – МИД (версия 2)

Политика 28 июля 2021 10:28 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:18)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан даст решительный ответ на любые шаги, предпринятые против его территориальной целостности. Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в заявлении азербайджанского МИД.

«Согласно информации министерства обороны Азербайджана, 28 июля 2021 года позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе подверглись интенсивному обстрелу со стороны вооруженных сил Армении. В результате двое азербайджанских военнослужащих получили ранения. Совершив очередную провокацию на армяно-азербайджанской границе, военно-политическое руководство Армении несет полную ответственность за обострение ситуации. Призываем Армению принять новые реалии в регионе, прекратить военные провокации и начать переговоры о делимитации госграницы», - говорится в заявлении.

Как отметили в ведомстве, Азербайджан оставляет за собой право защищать свою территориальную целостность в пределах своих международных границ, и на любые шаги, предпринимаемые против его территориальной целостности страны, будет дан решительный ответ.

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