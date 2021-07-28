Армянская сторона не соблюдает условия прекращения огня – минобороны Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Армянская сторона не соблюдает условия прекращения огня, сообщает минобороны Азербайджана, передает в среду Trend.

«Мы согласились с инициативой российской стороны объявить прекращение огня на армяно-азербайджанской границе с 10:00 по бакинскому времени. Несмотря на это, армянская сторона продолжает нагнетать обстановку и обстреливать наши позиции, используя танки и 120-миллиметровые минометы», - говорится в сообщении ведомства.