Армянская сторона демонстрирует неуважение к условиям мира и сосуществования в регионе - омбудсмен Азербайджана

Политика 28 июля 2021 13:34 (UTC+04:00)
Армянская сторона демонстрирует неуважение к условиям мира и сосуществования в регионе - омбудсмен Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Армянская сторона демонстрирует неуважение к условиям мира и сосуществования в регионе.

Об этом говорится в обращении уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабины Алиевой, распространенном в связи с напряженностью на армяно-азербайджанской государственной границе, сообщает в среду Trend со ссылкой на аппарат омбудсмена.

«В результате обстрела со стороны армянских вооруженных сил погибли и получили ранения азербайджанские военнослужащие. Мы серьезно обеспокоены случаями ранения азербайджанских военнослужащих и продолжающимися с прошлой ночи попытками вооруженных сил Армении вновь обострить ситуацию на государственной границе в направлении Кельбаджарского района. Игнорирование армянской стороной режима прекращения огня на армяно-азербайджанской государственной границе и применение крупнокалиберного оружия еще раз доказывают, что эта страна не только пренебрегает миротворческим процессом, но и серьезно препятствует ему. Угрозы территориальной целостности Азербайджана в рамках международно признанных границ неприемлемы. Армянская сторона демонстрирует неуважение к условиям мира и сосуществования в регионе. Еще раз призываем армянскую сторону приложить усилия по обеспечению мирного сосуществования, защите жизни и здоровья людей, а международную общественность - к необходимым призывам в этом направлении», - говорится в обращении.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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