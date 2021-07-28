Бакинская декларация внесет большой вклад в развитие связей Азербайджана и Турции – Джейхун Байрамов (версия 2)

(первая версия 11:36)

БАКУ /Trend/ - Бакинская декларация внесет большой вклад в развитие связей между Азербайджаном и Турцией.

Об этом сказал 28 июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с делегацией во главе с председателем Великого национального собрания (парламент) Турции Мустафой Шентопом в Баку, сообщает в среду Trend со ссылкой на азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

Байрамов оценил первую трехстороннюю встречу между председателями Милли Меджлиса Азербайджана, Национальной ассамблеи Пакистана и Великого национального собрания Турции как большое историческое событие.

Он с удовлетворением отметил подписание Бакинской декларации в результате встречи глав парламентов трех братских стран.

Министр выразил уверенность в том, что это событие внесет вклад в дальнейшее развитие сотрудничества, подчеркнул, что связи между странами имеют особое значение.

Байрамов напомнил о встрече глав МИД трех стран в январе 2021 года в Исламабаде.

Он также оценил визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Шушу и принятие Шушинской декларации как историческое событие.

«С первого дня 44-дневной Отечественной войны азербайджанский народ чувствовал поддержку турецкого народа во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, и мы высоко это ценим», - сказал Байрамов.

Глава МИД подчеркнул, что Азербайджан чувствует и приветствует полную поддержку Турции по вопросу обеспечения мира в регионе.

В свою очередь, Мустафа Шентоп подчеркнул, что отношения дружбы и братства между тремя странами будут способствовать благосостоянию народов, обеспечению мира и безопасности в регионе.

Говоря о нынешней ситуации в регионе, он оценил предложение Азербайджана о подписании мирного договора с Арменией как очень важный шаг.

Спикер парламента также отметил необходимость передачи Арменией Азербайджану карт минных полей.

В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по повестке сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, в том числе на уровне парламентов, а также по теме региональной безопасности.

Также обсуждалось сотрудничество на многосторонних платформах и в рамках международных организаций.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)