Владимир Путин обсудил в ходе заседания Совбеза ситуацию на армяно-азербайджанской границе

БАКУ /Trend/ - Президент России Владимир Путин обсудил в ходе заседания Совета безопасности ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

Как передает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу Кремля, сначала на совещании были обсуждены актуальные вопросы социально-экономического развития России.

Помимо этого, были затронуты актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в Афганистане, а также на армяно-азербайджанской границе.