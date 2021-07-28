Владимир Путин обсудил в ходе заседания Совбеза ситуацию на армяно-азербайджанской границе
БАКУ /Trend/ - Президент России Владимир Путин обсудил в ходе заседания Совета безопасности ситуацию на армяно-азербайджанской границе.
Как передает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу Кремля, сначала на совещании были обсуждены актуальные вопросы социально-экономического развития России.
Помимо этого, были затронуты актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в Афганистане, а также на армяно-азербайджанской границе.
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