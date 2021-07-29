Экономическое развитие Азербайджана позволило уделить больше внимания армейскому строительству - депутат

БАКУ /Trend/ - Развитие экономики Азербайджана в 2010-2020 годах под руководством Президента Ильхама Алиева, обеспечение ее устойчивости позволили уделить больше внимания армейскому строительству.

Об этом сказал в четверг Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Джавид Османов.

По его словам, за последнее десятилетие под руководством главы государства в области армейского строительства проделана колоссальная работа.

"Прежде всего, это совершенствование организационной и кадровой структуры, обеспечившее подготовку профессиональных военных кадров, правильное распределение обязанностей между ними. С другой стороны, проделана большая работа по улучшению социально-бытовых условий наших военнослужащих. Если обратить внимание на хронологию событий последних 10 лет, то мы увидим, что улучшение жилищных условий военнослужащих, а также повышение их заработной платы по мере укрепления экономики страны - это результат огромного внимания и заботы Верховного главнокомандующего о военнослужащих.

В Азербайджане за последние 10 лет проделана большая работа по повышению боеспособности и профессионализма военнослужащих, для этого созданы современные полигоны. Назначение квалифицированных и профессиональных специалистов на должности, требующие боевого опыта, еще больше усилило армию. В то же время на протяжении многих лет как в Азербайджане, так и за его пределами были организованы масштабные военные учения для повышения профессионализма азербайджанской армии. В результате чего мы становимся свидетелями повышения профессионализма нашей армии. Мощь нашей армии также нашла отражение в международных рейтингах. Одним из важных моментов здесь является воспитание азербайджанской молодежи в национальном духе. И в этом направлении в нашей стране проделана большая работа", - сказал Османов.

Депутат отметил, что за последние 10 лет также проделана большая работа по укреплению обороноспособности, в том числе в сфере оборонной промышленности.

"Оборонный бюджет Азербайджана превышал бюджет Армении. Приобретение Азербайджаном более современного оружия и его профессиональное использование еще больше укрепило мощь нашей армии. Создание министерства оборонной промышленности в Азербайджане значительно улучшило снабжение нашей армии боеприпасами. Министерство производит более тысячи наименований оружия и боеприпасов, которые поставляются в нашу армию и экспортируются. Это не только способствует развитию экономики Азербайджана, но и вносит важный вклад в признание нашей страны на международной арене.

Вся эта работа, дав свои результаты на поле боя, продемонстрировала силу азербайджанской армии. Во время 44-дневной Отечественной войны весь мир увидел, на что способна азербайджанская армия. Оккупации, которая продолжалась более 30 лет, был положен конец всего за 44 дня. Сокрушив армянскую армию, наши Вооруженные силы показали, что по достоинству занимают ведущие позиции в рейтингах армий мира. Все эти успехи были достигнуты в результате правильной стратегии, выработанной Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым, совершенной и продуманной политики в области армейского строительства", - сказал Османов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)