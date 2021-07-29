В войсках Нахчыванского гарнизона прошли сборы с командирами взводов и батарей (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану боевого слаживания войск Нахчыванского гарнизона на 2021-й год, проведены сборы с командирами и заместителями командиров взводов и батарей.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве обороны, на сборах, проведенных в соответствии с планом подготовки к новому учебному периоду, основное внимание было уделено повышению профессионализма офицеров и совершенствованию их командирских качеств. Офицеры также приняли участие в практических занятиях по различным специальностям, в том числе по тактико-специальной подготовке и подготовке по связи.

В учебно-тренировочном центре гарнизона для офицеров были проведены теоретические занятия по военной топографии, праву и морально-психологической подготовке. Затем были проверены теоретические знания и уровень физической подготовки офицеров.

В заключение сборов было отмечено, что поставленные цели достигнуты, каждому офицеру были даны индивидуальные задания и инструкции по подготовке к новому учебному периоду.

(Перевод: Турал Гараджаев)