Посол Турции выразил признательность Азербайджану за поддержку в связи с лесными пожарами

БАКУ /Trend/ - Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи выразил признательность Азербайджану за поддержку в связи с лесными пожарами, сообщает в пятницу Trend.

Посол поделился соответствующей публикацией у себя на странице в Twitter.

«Выражаем признательность всем странам во главе с дружественным и братским Азербайджаном, которые поддержали нас в связи с лесными пожарами», – говорится в публикации.

Отметим, что по указанию Президента Азербайджана в кратчайшие сроки в Турцию будут отправлены подразделения МЧС Азербайджана численностью 500 человек, вертолеты, а также другие необходимые принадлежности и оборудование.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)