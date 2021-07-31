В Азербайджанском университете языков открылся Пакистанский культурный центр (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджанском университете языков в Баку открылся Пакистанский культурный центр.

Как сообщает в субботу Trend, в церемонии открытия принял участие председатель Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента) Пакистана Асад Гейсар.

Как сказал на церемонии ректор университета Кямал Абдулла, открытие этого центра будет способствовать развитию культурных связей между народами двух стран.

Он отметил, что посредством этого центра граждане смогут ознакомиться с пакистанской культурой.

"Мы уже наладили отношения с Пакистанским университетом иностранных языков и надеемся, что и в Пакистане также будет открыт Азербайджанский культурный центр", - сказал Абдулла.

В свою очередь, посол Пакистана подчеркнул, что открытие этого центра - крайне радостное событие.

"Мы хотели бы, чтобы азербайджанский народ ознакомился с пакистанской культурой посредством этого центра. Мы окажем в этом необходимую поддержку. Пакистан всегда оказывает поддержку Азербайджану - как во время войны, так и после нее", - отметил Хайе.

Как отметил председатель Национальной ассамблеи Пакистана, открытие этого центра позволит двум народам еще ближе ознакомиться с азербайджанской и пакистанской культурой.

"Мы намерены развивать отношения между двумя странами и в сфере образования. Мы хотели бы развивать сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном в области обмена студентами и взаимного признания дипломов", - сказал Гейсар.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)