В Азербайджане состоялось очередное заседание Рабочей группы по экономическим вопросам Межведомственного центра
БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экономическим вопросам Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном с целью решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
Как сообщает в субботу Trend, в заседании, прошедшем в формате видеоконференции, приняли участие представители Администрации Президента Азербайджана, министерств экономики, финансов, энергетики, сельского хозяйства, Центробанка, Государственного агентства по туризму, Фонда возрождения Карабаха, Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда.
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