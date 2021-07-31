В Азербайджане состоялось очередное заседание Рабочей группы по экономическим вопросам Межведомственного центра

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экономическим вопросам Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном с целью решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает в субботу Trend, в заседании, прошедшем в формате видеоконференции, приняли участие представители Администрации Президента Азербайджана, министерств экономики, финансов, энергетики, сельского хозяйства, Центробанка, Государственного агентства по туризму, Фонда возрождения Карабаха, Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда.