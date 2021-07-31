Распространенная Арменией информация об обстреле со стороны частей азербайджанской армии является необоснованной - минобороны (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Распространенная Арменией информация об обстреле со стороны частей азербайджанской армии не имеет под собой никаких оснований, передает в субботу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Заявляем, что подразделения азербайджанской армии не открывали огонь в направлении противоположной стороны", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)